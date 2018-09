Bandidos roubam R$ 6 mil e ferem vítima em Parnamirim Segundo informações da Polícia Militar, este foi mais um caso de "saidinha de banco" registrado.

Mais uma saidinha de banco foi registrada pela polícia na tarde desta quarta-feira (12). Dessa vez, o fato aconteceu em Parnamirim.



Segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), dois homens armados renderam a vítima, que estava saindo do banco com a quantia de R$ 6 mil.



Ao reagir, um dos bandidos atirou e acertou o ombro da vítima. Com o homem ferido, eles roubaram o dinheiro e fugiram.



De acordo com o CPI, a vítima foi levada ao hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim, onde recebeu os primeiros-socorros e passa bem. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes.