Casa Durval Paiva promove o III Fórum sobre Diagnóstico precoce

Nesta quarta-feira (19), a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva promove o III Fórum sobre Diagnóstico precoce, em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-juvenil, no próximo 23 de novembro.



O evento terá palestras sobre o tema, com o objetivo de alertar à sociedade para a possibilidade de cura, caso a doença seja diagnosticada precocemente.



O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído, no mês de abril, por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre as intenções da data, está a estimulação de ações educativas e preventivas e a promoção de debates sobre políticas públicas.



A casa atende mais de 100 municípios no Rio Grande do Norte e desde sua fundação já recebeu 1.145 crianças. Na Durval Paiva ficam hospedadas as pessoas em tratamento e seus acompanhantes.



A Casa de Apoio possui uma equipe multidisciplinar que conta com assistentes sociais, psicólogo, dentista, nutricionista e professora. Além disso, hospedagem, transportes, alimentação, roupas, calçados, brinquedos, cestas básicas, auxílio para aquisição de medicamentos, passagens e próteses, tratamento odontológico, psicológico, atividades sócio-educativas e lazer.