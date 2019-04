Seca pode se agravar em 2009 A notícia não é muito boa para os quase 30 municípios potiguares, que decretaram estado de emergência, em razão da seca.

Os três primeiros meses de 2009 deverão ter poucas chuvas, segundo o indicativo da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). O período chuvoso deverá se configurar com chuvas normais (600 ml) e ligeiramente abaixo do normal no interior do estado.



A notícia não é muito boa para os quase 30 municípios potiguares, que decretaram estado de emergência, em razão da seca. Conforme o meteorologista, Wellington Pinheiro, esse perspectiva pode mudar, por se tratar de fatores climáticos. Além disso, os meses chuvosos irão durar até o mês de maio, podendo a intensidade das chuvas mudar.



O meteorologista afirma que não entende a seca dos municípios, visto que o inverno deste ano foi bastante satisfatório. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), dos 46 açudes administrados por ela, apenas dois não sangraram este ano.



Somente no primeiro semestre, mais de 60 municípios decretarem situação de emergência, por causa das chuvas. Mas Wellington Pinheiro acredita que não há possibilidade de chuvas dessa intensidade outra vez, mesmo com os acontecimentos no Sul e Sudeste.



“Não há possibilidade dessas chuvas chegarem ao Nordeste. Isso é uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, e se estende do Sul até ao Amazonas, sem passar pelo Nordeste”, aponta o meteorologista.



Municípios que decretaram emergência:



Boa saúde, Bodó, Caiçara do Rio dos Ventos, Severiano Melo, Fernando Pedrosa, Governador Dixpt-Rosado, Japi, Jardim de Angicos, João Câmara, Lagoa D’anta, Lagoa Salgado, Nova Cruz, Passagem, Passa e Fica, Pedro Avelino, Pedra Grande, Parazinho, Riachuelo, São Vicente, Serrinha, Serra de São Bento, Tangará e Touros.