Souza ainda não se decidiu se aceita ser secretário adjunto da Sel

Vlademir Alexandre Ex-craque Souza ainda pensa sobre o convite para cargo na Sel

O ex-craque está analisando todas as possibilidades, prós e contras, esperando garantias de que lhe sejam dadas condições para que ele possa trabalhar. O desfecho deve acontecer depois da passagem de ano novo, provavelmente na quinta ou sexta-feira.Aos 33 anos, decidido a não jogar mais profissionalmente, Souza confidenciou que tem muita vontade de trabalhar pelo desporto da cidade, e num futuro colocar suas idéias em ação, mas espera garantia de iniciar esse trabalho na SEL.Ele confirmou que segue pensando no assunto, com carinho, feliz pela lembrança de seu nome, mas com muita tranqüilidade para não cometer enganos.A Secretaria de Esporte e Lazer de Natal vai ter como titular na pasta na administração de Micarla de Souza, o veterinário João Ananias, conhecido por Joquinha. O nome não agradou nos meios esportivos.O nome de Souza surgiu logo após a divulgação do titular, assim como a possibilidade de indicação da estrela do voleibol nacional, a potiguar Virna Cristine Dantas