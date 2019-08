Sadia começa a demitir funcionários Empresa perdeu R$ 760 milhões no terceiro semestre do ano passado com os impactos da crise econômica internacional.

Depois de perder cerca de R$ 760 milhões no terceiro semestre do ano passado com os impactos da crise econômica internacional, a Sadia começa hoje (20) a demitir funcionários.



Segundo a assessoria de imprensa da empresa, 350 trabalhadores de setores administrativos serão dispensados, o que vai gerar uma economia de R$ 44 milhões por ano.



Ainda de acordo com a assessoria, as demissões não afetarão o volume de produção porque os cargos cortados são administrativos.



A Sadia informou que a medida foi tomada para readequar custos e conferir agilidade aos processos da empresa.