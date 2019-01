Carnatal 2008 foi "tranqüilo" para Polícias Civil e Militar

David Freire Autoridades da Segurança avaliaram como "tranqüilo" o carnatal deste ano.

Ele informou que dois mil PMs trabalharam no evento onde foram registradas 92 ocorrências. Este valor representa um acréscimo de 5,7% quando comparado ao Carnatal do ano passado.Dos quatro dias de folia, a sexta-feira registrou maior número de ocorrências (32). Já o principal local onde aconteciam tumultos foi a Avenida Prudente de Moraes e o horário em que mais havia ocorrências foi no período entre 22h e meia noite.O oficial explicou que as ocorrências eram registradas no Centro de Triagem ou na delegacia montada na Escola Estadual Régulo Tinoco. Além disso, foi montada uma central de achados e perdidos. “510 documentos foram encontrados entre carteira de motorista, identidade e até passaporte”, informou coronel Araújo Silva.Passado o Carnatal, ele declarou que quem perdeu algum documento pode ir ao Comando de Policiamento da Capital, que fica no Quartel do Comando Geral da PM, no horário das 7 às 17h e ter de volta sua documentação. “Vamos ficar com esses documentos até a sexta-feira (12) porque na próxima semana tudo será levado aos Correios”, avisou.O comandante do Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), tenente coronel Ricardo Albuquerque, afirmou que "esse foi um dos carnatais mais tranqüilos dos últimos anos". "Tivemos apenas quatro ocorrências e todas apenas com danos materiais", informou.Ele lembra que "apenas um veículo foi furtado durante todo o Carnatal" e destacou que os policiais tinham seis bafômetros a disposição, mas que não precisaram ser utilizados. "As pessoas estão ficando mais conscientes e usando outros meios de transporte como ônibus ou táxi", comentou.