Morre ex-prefeito de Serra Negra do Norte Jaime Mariz de Faria não resistiu ao câncer em quatro órgãos diferentes do corpo.

Morreu aos 84 anos de idade, na madrugada deste domingo (28), o ex-prefeito do município de Serra Negra do Norte, Jaime Mariz de Faria. Internado há três dias na UTI do Natal Medical Center, o ex-prefeito e também advogado Jaime Mariz estava com câncer no intestino, pulmão estômago e pâncreas.



Natural de Serra Negra do Norte e muito querido e conhecido pelo povo seridoense, principalmente, após o período que administrou o município (1946 á 1949), Jaime Mariz será mais um representante da região que parte deixando sua marca registrada em prol da população local.



O corpo está sendo velado no Centro de Velório Santa Clara, em Caicó. O sepultamento está marcado para as 8 horas da manhã da segunda-feira (29). A pedido do próprio Jaime Mariz, o enterro será no cemitério de Serra Negra do Norte.