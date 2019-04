Cefet será Instituto de Educação Tecnológica

Arquivo A criação dos Institutos amplia o número de vagas em cursos técnicos de nível médio.

Segundo a deputada Federal Fátima Bezerra, o Rio Grande do Norte será contemplado com a nova Lei. O Cefet do centro de Natal será transformado em Instituto e terá mais quatro unidades zona Norte de Natal, Mossoró, Currais Novos e Ipanguaçu vinculadas.Além dessas unidades, o estado já pode contar com os Cefets de João Câmara, Santa Cruz, Pau dos Ferros e Apodi funcionando a partir do segundo semestre de 2009. “O processo seletivo dos alunos está acontecendo”, informou Fátima Bezerra. Até 2010, a deputada pretende trazer mais seis unidades para o RN.A criação dos Institutos amplia o número de vagas em cursos técnicos de nível médio, em licenciaturas e em cursos superiores de tecnologia. Serão incentivadas as licenciaturas de conteúdos específicos da educação profissional e tecnológica, como a formação de professores de mecânica, eletricidade e informática.