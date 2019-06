Potiguares negam queda na produção industrial Pesquisa realizada pelo IBGE aponta queda de 5,2% na produção industrial brasileira. No Rio Grande do Norte, empresas do segmento têxtil alegam normalidade nesse período do ano.

A produção industrial brasileira recuou 5,2% em novembro, após retração de 1,7% verificada em outubro. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE nessa terça-feira (6), após análise das oito regiões metropolitanas do Brasil. Os dados excluem o Rio Grande do Norte.



Segundo a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico (Sedec), essa retração é normal nesse período do ano. O coordenador de Desenvolvimento Industrial, Klênio Ribeiro, explica que o desaquecimento é provocado pela alta produção durante todo ano. “As indústrias diminuem a produção nesse período por causa do baixa demanda do mercado no início do ano”, afirma.



A pesquisa foi realizada em comparação ao ano passado, verificando um ciclo de 28 meses de taxas positivas. Em relação a novembro de 2007, a produção da indústria brasileira sofreu um recuo de 6,2%, o mais intenso desde dezembro de 2001, quando houve queda de 6,4%.



Outro ponto alegado pelas empresas potiguares para a queda na produção industrial são as férias coletivas, ofertadas nesse período do ano. Segundo uma empresa do segmento têxtil instalada na região metropolitana de Natal, essa queda é típica para o período.



“A maioria das indústrias na área de confecção decreta férias aos funcionários de dezembro a janeiro. A nossa produção não é vendida no final do ano, porque o mercado já está abastecido pelo trabalho dos 11 meses corridos”, diz.



Segundo o diretor da empresa, esse período não é apropriado para avaliação da economia. “Se o mercado interno já está abastecido e as negociações feitas, decretamos férias para o descanso dos funcionários e retomada em fevereiro”, conclui.



Mas de acordo com o IBGE, essa desaceleração “evidencia um aprofundamento do ritmo de queda da atividade e um alargamento do conjunto de segmentos com decréscimo na produção”.



Na passagem de outubro para novembro houve retração em 21 dos 27 ramos pesquisados e em todas as categorias de uso. Segundo o instituto, os setores que mais influenciaram o resultado foram o de veículos automotores (-22,6%), máquinas e equipamentos (-11,9%), edição e impressão (-14,8%), indústrias extrativas (-10,9%) e metalurgia básica (-10,2%).



Entre as categorias de uso, os bens de consumo duráveis registraram a maior queda desde dezembro de 1997, com redução de 20,4%. Já a produção de bens de capital recuou 4%; de bens intermediários, 3,9%, e de bens de consumo semi e não-duráveis, 0,7%. No acumulado até novembro de 2008, a indústria acumula alta de 4,7% em relação ao verificado no período de janeiro a novembro de 2007. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 4,8%.