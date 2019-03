Sesap realiza reunião para discutir o combate a dengue em 2009 Municípios exibem seus planos à Secretaria para realizar a execução e o acompanhamento ao combate do vetor.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) realizou nesta quinta-feira (18) durante todo o dia uma reunião entre os municípios para discutir os planos de ação de cada município para o combate a dengue no ano de 2009.



Foram notificados em todo estado mais de 43 mil casos de dengue com o total de 12 óbitos durante o ano de 2008. No intuito de diminuir esses números, a Sesap quer verificar os planos de cada região e com isso fazer o acompanhamento de cada município em cada etapa do processo.



Este acompanhamento vai ser realizado pelos critérios epidemiológicos e principalmente em cidades que fazem fronteira com outros estados e auxiliando no combate ao vetor.



Segundo a coordenadora estadual do Programa de Combate a Dengue, Kristiane Fialho, a Secretaria de Saúde terá parcerias com as Secretarias de Obras e Urbanismo para auxiliar no controle do vetor que se multiplica em casas e terrenos baldios onde os agentes de saúde não podem entrar sem uma autorização.



Uma das exigências da Secretaria junto a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) e a realização do saneamento básico destas regiões e que o abastecimento de água seja normalizado nas regiões para não prejudicar a população no combate a doença.



“Temos que conseguir estas parcerias para com isso diminuir os casos de dengue do nosso estado junto a Caern e com isso realizarmos o saneamento destas regiões”, explica Kristiane Fialho.