Dunga convoca Seleção Brasileira para jogo desempate contra a Itália Em 12 partidas, Brasil e Itália venceram cinco vezes e marcaram 19 gols

Dunga e Jorginho têm assistido a muitos jogos pela TV nos últimos dias. Eles têm acompanhado as partidas dos campeonatos na Europa, no trabalho de observação dos jogadores que poderão ser relacionados na lista a ser divulgada nesta segunda-feira (26) para o amistoso contra a Itália, dia 10 de fevereiro, em Londres.



- Temos visto muitos jogos, faz parte da rotina de trabalho, com o objetivo de fazer uma convocação que seja a melhor para a Seleção Brasileira.



O amistoso contra a Itália, que será disputado no Emirates Stadium, poderá desempatar a história do confronto: em 12 jogos, cada Seleção venceu cinco vezes, e brasileiros e italianos marcaram os mesmos 19 gols.



- A Itália é um adversário de respeito, pela sua tradição e qualidade dos seus jogadores. Um jogo contra eles será sempre uma decisão, independentemente de ser em Copa do Mundo ou amistoso - disse Dunga.



Como acontece em todos aos amistosos, Dunga terá só um dia para preparar a equipe, que se reuniu pela última vez há cerca de três meses. Mas esses são obstáculos que o técnico diz que a Seleção Brasileira deve estar sempre preparada para superar.



O importante, diz o técnico, é a Seleção Brasileira jogar, estar em atividade.



- Todo jogo da Seleção Brasileira é importante, na busca do entrosamento, em um ano que teremos jogos pelas Eliminatórias e ainda a disputa da Copa das Confederações.



Dunga tem assistido também a alguns jogos da Seleção Italiana. O suficiente para afirmar que a maior dificuldade diante do adversário está reservada mesmo para dentro de campo, no Emirates Stadium. O técnico enumera as melhores características da equipe, que tem como base a marcação forte que sabe exercer.



- Os jogadores italianos são muito disciplinados taticamente e sabem como poucos diminuir os espaços para os adversários. E, quando o time retoma a bola, tem um contra-ataque muito forte e perigoso.



Brasil x Itália: cinco vitórias e 19 gols marcados para cada Seleção



O equilíbrio é a marca nos jogos entre Brasil e Itália. Em 12 partidas, são cinco vitórias do Brasil, cinco da Itália e dois empates. Cada Seleção marcou 19 gols.



O primeiro jogo aconteceu na Copa do Mundo da França, em 1938, com vitória da Itália por 2 a 1. O último jogo foi no dia 8 de junho de 1997, no Torneio da França, em Lyon, com empate em 3 a 3.



O Brasil foi campeão do mundo superando a Itália em duas decisões de Copas do Mundo: 4 a 1, em 1970, e na cobrança de pênaltis, por 3 a 2, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal, em 1994.



Veja os confrontos entre Brasil e Itália



Torneio da França

08/06/1997

Brasil 3 x 3 Itália



Copa do Mundo

17/07/1994

Brasil 0 x 0 Itália



Amistoso

14/10/1989

Brasil 1 x 0 Itália



Copa do Mundo

05/07/1982

Itália 3 x 2 Brasil



Copa do Mundo

24/06/1978

Brasil 2 x 1 Itália



Taça do Bicentenário(USA)

31/05/1976

Brasil 4 x 1 Itália



Amistoso

09/06/1973

Brasil 0 x 2 Itália



Copa do Mundo

21/06/1970

Brasil 4 x 1 Itália



Amistoso

12/05/1963

Brasil 0 x 3 Itália



Amistoso

01/07/1956

Brasil 2 x 0 Itália



Amistoso

25/04/1956

Brasil 0 x 3 Itália



Copa do Mundo

16/06/1938

Itália 2 x 1 Brasil



