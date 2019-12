Começou cadastro para regularização fundiária no RN Trabalho da Secretaria de Assuntos Fundiários (Seara) será focado no cadastramento e titulação de áreas rurais.

Começaram ontem (3) as audiências públicas para implantação do projeto de regularização fundiária no Rio Grande do Norte. As etapas de cadastramento e titulação em 21 municípios do Estado darão maior conhecimento e garantias legais de títulos de terra para os agricultores.



Segundo o secretário de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária, Canindé de França, o projeto irá mapear e garantir o tempo de propriedade rural. “Vamos trabalhar no cadastramento de propriedades para regularizar e titular as áreas da Bacia Piranhas/Açu e Apodi/Mossoró”, afirma.



As áreas escolhidas fazem parte do canal de integração do rio São Francisco, num projeto integrado do governo estadual e federal, e devem beneficiar 16.518 imóveis.



“Em cada um dos municípios do projeto de regularização fundiária, vamos fazer uma varredura e cadastrar todos os imóveis, seja qual for o tamanho deles”, garante o secretário ao mesmo tempo que declara que o cronograma de trabalho programou a conclusão do projeto para o final desse semestre.



O processo de emissão de títulos acontecerá mediante o cadastro e a comprovação de cultivo de algum produto rural. “Vamos oferecer a titulação aos imóveis da malha fundiária com cultivo feito pela agricultura familiar”, frisa o secretário.



Canindé de França lista como benefícios a segurança jurídica do imóvel, o fortalecimento da agricultura familiar, a garantia de transmissão do imóvel, o acesso às políticas públicas e a liberação de crédito e financiamento, melhorando as condições de cultivo.



“O cadastro permitirá ainda o conhecimento das culturas de produção para planejamento das ações na área de agricultura do Estado”, conclui o secretário.



Audiências

Dia 3, Assú e Ipanguassu

Dia 4, Itajá e Afonso Bezerra

Dia 5, São Rafael e Jucurutu

Dia 10, Timbaúba dos Batistas e Serra Negra do Norte

Dia 11, Jardim de Piranhas e São Fernando

Dia 12, Carnaubais e Alto do Rodrigues

Dia 13, Pendências e Macau

Dia 14, Apodi e Taboleiro Grande

Dia 15, Riacho da Cruz e São Francisco do Oeste



Falta definir as datas as audiências em Rodolfo Fernandes, Itaú e Severiano Melo.



Todas as audiências são acompanhadas pelos Sindicatos e Associações dos Trabalhadores Rurais, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, agentes financeiros e representantes religiosos dos municípios como padres e pastores.