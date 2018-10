Balé discute tabus sociais

O Balé da Cidade do Natal encena hoje (19) e amanhã (20) o espetáculo Incolor, na Casa da Ribeira, às 20h.O espetáculo, que envolve também o teatro, foi coreografado pelo bailarino João Alexandre Lima. A temática abordada será a relação do ser humano com os diferentes tabus sociais.O evento é uma realização da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte). A direção artística fica a cargo da diretora do Balé e chefe do departamento de Atividades Culturais da Funcarte, Anízia Marques.

Incolor

Casa da Ribeira (Rua Frei Miguelinho, 52, Ribeira)Horário: 20hIngressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (estudante)