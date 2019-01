Semtas faz 42 abordagens a crianças e adolescentes no primeiro dia de Carnatal Das 42 abordagens, 12 crianças pernoitaram na Central de Apoio à Criança e ao Adolescente, que durante a festa, está funcionando no 7º Batalhão de Engenharia e Combate.

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Natal (Semtas), em parceria com diversos órgãos que compõem a rede de atendimento à criança e ao adolescente, fez ontem (4), durante o primeiro dia do Carnatal, 42 abordagens.



Das 42 abordagens, 12 crianças e adolescentes em situação de risco pernoitaram na Central de Apoio à Criança e ao Adolescente, que durante a festa está funcionando no 7º Batalhão de Engenharia e Combate, em Nova Descoberta.



Outras duas crianças foram encaminhadas para casas de passagem em virtude de os pais serem de Juazeiro do Norte, no Ceará, e estarem trabalhando no evento.



As crianças e ou adolescentes abordados estavam expostas a situações de risco, como trabalho, venda e consumo de drogas e exploração sexual.



Para a operação, que tem o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, a Semtas, por meio do programa Canteiros, disponibilizou em torno de 90 técnicos.



Seis veículos, quatro kombis e dois carros dão suporte à equipe no trabalho de abordagem feito às crianças e adolescentes até 18 anos incompletos encontrados em situação de risco ou desacompanhadas dos pais.



Entre os itens à disposição dos jovens, pula-pula, piscina de bolinhas e filmes infantis, além de algodão doce, picolés e outras guloseimas.



As crianças contam ainda com oficinas diversas, como pintura e recorte e colagem. Na central, elas tomam banho e recebem kits de higiene e roupas.



Os jovens acolhidos são devolvidos aos pais no final da festa ou, no caso de estarem desacompanhadas deles, são levadas para casa pela manhã.