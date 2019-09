Otimismo do secretário não esconde pouco investimento

David Freire

João Ananias - Nosso principal desafio é fazer do esporte um fator de inclusão social, beneficiando as classes menos favorecidas. Nossa meta é desenvolver um trabalho mais específico com as crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 17 anos, e fomentar a prática do esporte amador com a realização de campeonatos nos bairros.Para que possamos alcançar essa meta vamos buscar parcerias com outras secretarias, como a Educação, Defesa Social, Funcarte, Semtas (Assistência Social) e outras instituições. Os centros desportivos terão papel fundamental nesse processo.Lutaremos também para colocar Natal em lugar de destaque no cenário esportivo nacional. Temos ótimas praças esportivas tanto públicas como privadas para a realização de eventos, além de infraestrutura hoteleira invejável.JA - Possuímos uma grande estrutura física, mas temos dificuldades de pessoal para manter nossos equipamentos. O orçamento da SEL também é pequeno. Já conversei com a prefeita sobre a situação da Secretaria e ela assegurou que, apesar da difícil situação em que recebeu o município, o esporte será uma das prioridades da gestão, pois entendemos que esporte é saúde, lazer e educação.JA - Estamos trabalhando na formatação de um plano de trabalho. Em curto prazo, vamos priorizar a recuperação e a manutenção dos nossos equipamentos esportivos, porque precisamos oferecer melhores condições para a população praticar atividades.Também vamos disciplinar o uso desses espaços para que a comunidade possa ter uma maior participação na sua utilização. Estamos estudando a possibilidade de formalizar a utilização dos nossos equipamentos pelo centro desportivo, por meio de um "Termo de Autorização de Uso", em que serão delineadas as obrigações do centro desportivo, que serão fiscalizadas pela Prefeitura, por meio da SEL.Em médio prazo, implantaremos um projeto piloto nas áreas de maiores índices de violência e de evasão escolar na cidade, intensificando nossas ações nessas áreas e ampliando o programa "Ruas de Lazer", onde buscaremos levar nomes de referência do esporte para ministrar palestras nas comunidades.Queremos viabilizar a realização de eventos na cidade e buscaremos parcerias com instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento esportivo de Natal.JA - Recebi as críticas com naturalidade. Quando fui convidado pela prefeita para ser um gestor público me senti preparado para o desafio que assumi. Não medirei esforços para desenvolver um bom trabalho à frente da SEL.Para os que me criticaram, digo que a capacidade de um gestor público não pode ser medida antes do início de suas atividades. É esperar para ver.JA - Sempre acompanhei o esporte local participando dos jogos, torcendo pelos nossos clubes e acreditando que, apesar das dificuldades, o futebol potiguar poderá ter um lugar de destaque no cenário nacional.A meu ver, falta apoio e investimentos tanto do poder público como da iniciativa privada para o desenvolvimento da atividade esportiva na cidade. A partir de agora, precisaremos unir esforços para reverter essa situação.JA - Temos um orçamento de R$ 4,1 milhões para todas as despesas da secretaria neste ano. Inicialmente, aplicaremos na recuperação e manutenção dos nossos equipamentos esportivos e na aquisição de material. Iremos elaborar projetos para buscar recursos do governo estadual e federal e da iniciativa privada.JA - O relacionamento será pautado no diálogo permanente e franco, discutindo todos os problemas e as necessidades urgentes para o andamento das atividades esportivas. Vamos buscar soluções rápidas para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nas federações e nos centros desportivos.As portas do meu gabinete estarão sempre abertas e irei às comunidades constatar a realidade que elas vivenciam, porque como gestor público preciso ir ao encontro dos problemas e não só esperar que os problemas venham ao meu encontro.JA - A Secretaria de Esporte e Lazer de Natal tem dado uma contribuição importante nesse projeto. Estou participando das reuniões do comitê como um dos representantes do poder público municipal. A fase inicial do projeto já passou e agora temos que aguardar a decisão da Fifa para saber se Natal será uma das sub-sedes dos jogos.