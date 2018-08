Wilma diz que PV continua na base aliada e confirma parceria administrativa com Micarla

Vlademir Alexandre Micarla e Wilma: sempre aliadas.

Acompanhada pelo vice-prefeito eleito Paulinho Freire (PP), pelo deputado Fábio Faria (PMN) e pelo presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN) – que foi o articulador da reunião –, Micarla de Sousa foi debater sobre o futuro da administração de Natal com a governadora. A intenção, segundo a própria prefeita, era debater acerca da parceria administrativa entre Prefeitura e Governo, o que foi garantido por Wilma de Faria.“Não esperava uma atitude diferente da governadora, que não fosse a de disponibilizar a parceria administrativa e demonstrar a intenção de continuar ajudando Natal. Estou muito satisfeita com a reunião”, disse a prefeita eleita.Sobre a relação política entre as duas, Micarla de Sousa reafirmou que “a campanha de 2008 está na história, é passado”, e que a disputa não interferiu na aliança política do PV com a governadora. “O PV nunca saiu da base aliada”, afirmou a prefeita, que também disse não ter conversado sobre espaço do partido na administração estadual (O PV perdeu a secretaria estadual de Esportes).Como pontos principais da discussão, que tratou sobre Turismo, Dengue e Copa do Mundo, Wilma de Faria destacou o Pró-Transporte, que é um programa voltado para a melhoria do tráfego na Zona Norte de Natal. A governadora afirmou ter recebido da prefeita eleita a promessa de contribuição para o programa, com a Prefeitura ficando responsável pela desapropriação dos terrenos que deverão ser ocupados na obra.Mesmo com o desgaste na relação política entre a governadora e Micarla, que foi adversária na eleição de Natal, Wilma de Faria considera o PV um partido aliado. “O PV continua sendo nosso aliado na Assembléia Legislativa, nos projetos em favor do Rio Grande do Norte”, disse.