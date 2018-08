Ginastas podem ser processadas pela Confederação Confederação publicou nota negando a intenção de processar as atletas.

Jade, Daiane e Laís são ameaçadas pela Confederação de Ginástica por denúncias de treinamento excessivo e falhas na preparação física nas Olimpíadas de Pequim.



As ginastas Jade Barbosa, Daiane dos Santos e Laís Souza foram ameaçadas de serem processadas pela Confederação Brasileira de Ginástica pela denúncia que as três fizeram de que os treinos eram excessivos e havia falhas na preparação física, referindo-se às Olimpíadas de Pequim.



Eliane Martins, supervisora da CBG, deu entrevista ao jornal "Diário de São Paulo" dizendo que elas teriam que provar as denúncias na Justiça.



As denúncias surgiram depois que o pai de Jade, César Barbosa afirmou que a filha foi submetida a treinamentos intensos e por essa razão tinha competido lesionada em Pequim. Daiane e Laís confirmaram isso e acrescentaram que também competiram lesionadas.



Sobre o assunto, a Confederação Brasileira de Ginástica publicou uma nota de esclarecimento em seu site, transcrito abaixo.





NOTA DE ESCLARECIMENTO



A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) vem à público esclarecer, por meio desta nota, a informação equivocada veiculada por alguns veículos de comunicação nesta sexta-feira (07/11/2008) com relação as ginastas Jade Barbosa, Daiane dos Santos e Laís de Souza.



Em momento algum Eliane Martins mencionou processar as atletas acima citadas em única entrevista concedida nesta quinta-feira (06/11/2008) para o jornal Diário de S. Paulo e agora reproduzida por outros meios de comunicação. Assim como a entidade não acionou a Justiça contra nenhum ginasta ou ex-ginasta, não existindo processo em tramitação.



Com informações do UOL Esporte