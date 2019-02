PM prende jovem por porte ilegal de arma Alex Salustino da Silva estava portando um revólver calibre 38, com seis munições intactas, eum bar situado nas Malvinas, no município de Extremoz.

Policiais Militares prenderam na madrugada desta segunda-feira (8), o jovem Alex Salustino da Silva, de 27 anos, portando um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Ele estava em um bar situado nas Malvinas, no município de Extremoz, e com isso foi conduzido à Delegacia de Plantão da zona Norte.



De acordo com o pelotão da Polícia Militar em Extremoz, o patrulhamento naquela área tem sido intensificado diuturnamente visando assegurar a tranqüilidade da população no período de veraneio.



No os últimos dias, foram realizadas 39 abordagens em locais de risco, 17 abordagens a motocicletas e seis abordagens a veículos que estavam com equipamentos sonoros emitindo níveis de ruído acima dos permitidos por lei.