Aposentada de 71 anos é estuprada no Golandim Vítima foi estuprada duas vezes pelo seu ex-genro, conhecido como "Naldinho do Golandim".

Uma aposentada de 71 anos foi estuprada pelo ex-genro neste domingo (9), no Golandim, em São Gonçalo. Após o crime, Francinaldo de Moura Nascimento, o “Naldinho do Golandim”, foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Plantão da zona Norte de Natal.



De acordo com a polícia, Francinaldo foi casado com uma filha da aposentada durante alguns anos. No entanto, a mulher se separou do marido pois ele era violento. Com medo, a filha da aposentada chegou a ir morar no interior do Rio Grande do Norte.



Apesar disso, “Naldinho do Golandim” continuava freqüentando a casa da ex-sogra. Ele se dizia arrependido e pedia que a vítima orasse por ele, tendo em vista que ela é evangélica e freqüenta a igreja.



Com isso, na tarde deste domingo, Francinaldo de Moura foi até a casa da aposentada e pediu para entrar para que ela orasse por ele. A vítima abriu a porta e imediatamente foi rendida pelo acusado.



“Naldinho do Golandim” portava uma arma de brinquedo e apontou para a aposentada. Depois disso, o acusado estuprou a ex-sogra por duas vezes. Ao tentar fugir, ele foi detido por populares até a chegada da polícia.



Francinaldo de Moura foi preso e encaminhado a Delegacia de Plantão da zona Norte, onde foi autuado. Em seguida, ele foi conduzido até o 3º Distrito Policial, no Alecrim.