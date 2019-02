Relator do OGM diz que Urbana terá redução de até R$ 32 milhões em seus gastos

Elpídio Júnior Carlos Santos: OGM deste ano será votado na próxima semana.

Durante mais uma reunião prévia à apreciação final do OGM de 2009, Carlos Santos lamentou a ausência de membros da Semov e Seharpe, que foram convidados a prestar esclarecimentos sobre os gastos das pastas previstos no projeto enviado pelo prefeito Carlos Eduardo. No entanto, a informação dos membros da Urbana sobre uma possível diminuição nos gastos fez com que o encontro fosse positivo.“Vimos com bons olhos as informações, já que o município está carecendo de recursos para outras áreas. É sempre bom quando há a possibilidade de se dar uma enxugada nos gastos públicos”, disse Carlos Santos.Segundo o parlamentar, a Urbana visa terminar a terceirização da coleta e ser a responsável pelo trabalho, que consome 40% dos recursos destinados à autarquia. A redução, portanto, seria de aproximadamente R$ 32 milhões, já que o orçamento anual da Urbana está em torno de R$ 80 milhões.A resposta sobre a possível redução só será dada no fim deste mês, e o OGM de 2009 já deverá estar aprovado. No entanto, os recursos poderão ser remanejados pela futura prefeita para pastas que careçam de um montante maior de dinheiro para o desenvolvimento de suas atividades.O limite de remanejamento proposto pelo atual projeto é de 10% do valor total, mas os vereadores irão apresentar emenda para aumentar dobrar o percentual.