Potiguar é campeã no norte-nordeste e Brasileiro de Hipismo

Divulgação Caroline foi a primeira a conquistar o título na categoria Jovem Cavaleiro B

Até o ano passado, o Jovem Cavaleiro B não fazia parte do ranking nacional. O campeão brasileiro é definido através da somatória de pontos de todas as provas do calendário nacional. No Norte-nordeste, a natalense foi para a última prova com apenas três pontos de vantagem sobre Gabriela Dantas.Além de Caroline, o RN garantiu três vice-campeonatos. Felipe Fonseca, na categoria Escola Mirim; Mariana Bezerra, na Escola Intermediária, e Daniel Melo, na Jovem Cavaleiro A, fecharam a participação potiguar na disputa. A etapa final envolveu 250 conjuntos divididos em oito categorias.Caroline falou sobre a conquista do primeiro título nacional. “Tinha muita gente e foi um campeonato de nível muito alto e eu estava liderando a categoria por poucos pontos. É uma sensação muito boa ser a primeira a conquistar o título na Jovem Cavaleiro B”, disse. A festa de premiação está programada para Fevereiro de 2009.