Festcap tem mais cinco finalistas

A segunda eliminatória do 1º Festival da Canção e da Cultura Potiguar (Festcap), realizada em Santa Cruz, na Vila de Todos, durante a noite da sexta-feira (14), elegeu cinco finalistas dentre as 20 canções apresentadas.



Na modalidade "estudantil" foram classificadas A beleza é te amar, de José Washington da Silva (Escola Estadual Quintino Bocaiúva/ Santa Cruz), interpretada por Regina Thelly e Faça isso parar, de Andrew Felipe Coelho (Colégio Marista/ Natal) com a interpretação da Banda Impacto.



Fugindo à regra, três canções foram selecionadas na categoria "público geral" por causa de um empate.



Música é bom, de Camilo Henrique e Carmen Simone, foi apresentada por Ana Larissa e ficou em primeiro lugar. As músicas que empataram foram: Terra do Sol, de Arcésio Campos com interpretação de Luana Santos e Devoção cabocla, de Paulo Neto e João Ferreira, interpretada por Hélio Crisanto.



Além do concurso, apresentaram-se no palco crianças do Projeto Cidadão do Amanhã com uma mostra cultural de dança e circo; o vencedor da mais bela voz estudantil do Trairi em 2008, Mateus, da cidade de Campo Redondo; e as bandas convidadas, Os Tremendões e Trio Iraquitan.



Na ocasião da abertura, o Presidente da Assembléia Legislativa e idealizador do Festival, o deputado Robinson Faria parabenizou a administração da cidade e o trabalho feito pelo Projeto com crianças carentes.



“Aqui percebemos que o povo se preocupa com a cultura da sua terra. Santa Cruz está de parabéns”, elogia.



A mesa julgadora foi composta por João Batista, Guaraci Picado, Estevam Fernandes, Moisés de Lima e Fernando Luís, que ao ouvir o clássico Diana com Os Tremendões subiu ao palco e participou do show.



Público



A festa estava prevista para ter início às 18h, mas só começou por volta das 20h. Quem chegou na hora marcada, pôde conhecer antecipadamente as músicas concorrentes por meio do ensaio geral que aconteceu no palco.



Mas nem o atraso, nem a garoa que caiu no início da noite impediram a cidade de assistir ao Festival. O público da segunda eliminatória foi bem maior que o da anterior, em Natal,



A coordenadora do evento, Luci Dantas, espera que o sucesso do Festival continue aumentando.



“O Festival já tomou um rumo. A tendência é de que a cada eliminatória compareçam mais pessoas. E acredito que se as inscrições ainda estivessem abertas nas cidades onde ainda não houve eliminatória, a procura iria aumentar” diz.



As próximas eliminatórias acontecerão em Mossoró, no dia 28 de novembro e Caicó, dia 12 de dezembro. Em 19 de dezembro, os músicos finalistas se apresentarão no Ginásio Poliesportivo da Zona Norte, onde serão escolhidos os vencedores de cada categoria.