Faltou ética ao prefeito Carlos Eduardo, diz Olegário Passos

Maiara Cruz Olegário Passos diz que prefeito Carlos Eduardo foi antiético.

Em entrevista aona manhã desta terça-feira (11), o membro da Executiva do Partido Verde, Olegário Passos declarou que a atitude de Carlos Eduardo em transferir a conta única do município para o Banco do Brasil, às vésperas da sua saída foi antiético.A opinião de Olegário é contrária a do Procurador-geral de Justiça, José Augusto Perez, que confirmou a legalidade do ato. Segundo Perez, o próprio Tribunal de Contas do Estado já fez isso sem licitação e, “nós mesmos” do Ministério Público estamos estudando esta possibilidade.Mas a próxima administração critica o fato de não ter sido consultada sobre o contrato já que, é quem herdará as benfeitorias e mazelas do antecessor. “Nem tudo que é legal é ético”, disse Olegário Passos.Na equipe de Micarla de Sousa, a ordem é não falar sobre transição. A respeito do assunto, Olegário comentou apenas o objetivo das andanças da pevista por outras prefeituras em diferentes estados do país.“A prefeita eleita está buscando o que tem de melhor nessas administrações para adotar aqui e fazer uma gestão de qualidade para o povo de Natal”.O encontro de Micarla com a governadora Wilma de Faria, nesta terça-feira (11) não foi surpresa para nenhum dos aliados da Borboleta, ressalta Passos. Segundo ele, a conversa abordou temas exclusivamente administrativos, parceria “natural”.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta terça-feira (11).