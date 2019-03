FNF programa realização do Campeonato Estadual Sub-13 Dez representantes de equipes compareceram à reunião com o Departamento Amador da entidade.

O Campeonato Estadual sub-13 deverá ter início no dia 24/01/09. Na última reunião realizada pelo Departamento Amador da Federação Norte-rio-grandense de Futebol estiveram presentes os representantes de dez equipes que praticamente confirmaram presença na competição.



Natal, Apcef, Internacional (não filiado), São José (não filiado), Fluminense zona Sul, Fluminense zona Norte, América de Canguaretama (não filiado), Cepe, Natal Esporte Clube, Moura Esporte Clube (não filiado) e América de Natal.



As inscrições estão sendo feitas na sede da FNF no valor de R$ 500,00 até o dia 09/01/09, podendo participar qualquer equipe. Cada clube pagará R$ 35,00 por jogo para as despesas com arbitragem. Serão utilizadas as bolas número 4 com os jogos realizados nos campos do 16RI e Cefet.



Todos os atletas inscritos em cada agremiação deverão apresentar exames médicos atualizados.



A fórmula de disputa será definida após o fechamento das inscrições, quando o Departamento Amador saberá o número final de inscritos.



Assessoria de imprensa