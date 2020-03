Caern interdita trecho da avenida Amintas Barros para obras Obras começam nesta terça-feira (17) e devem acabar no dia 5 de março.

A Caern vai interditar, a partir desta terça-feira (17), o lado direito da pista de rolamento da avenida Amintas Barros, no trecho entre as avenidas Salgado Filho e Rui Barbosa para obas de esgotamento sanitário.



Os trabalhos devem ser concluídos até o dia 5 de março. No último final de semana, a Companhia concluiu o serviço que estava sendo realizado na avenida Salgado Filho, liberando a parte da pista que estava interditada.



* Fonte: Caern.