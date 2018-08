Vereadores propõem decreto para anular contrato da Prefeitura com Banco do Brasil

Vlademir Alexandre Salatiel tem convicção da irregularidade do contrato da Prefeitura.

Com a lei em mãos, Salatiel explicou que o artigo 22, que trata sobre as medidas de competência exclusiva da Câmara Municipal, comprova a ilegalidade do contrato.“O parágrafo XIV diz que é de competência exclusiva do Legislativo Municipal referendar convênio, acordo, convenção, ou qualquer outro instrumento jurídico celebrado com a União, com o Estado, com outros Municípios, com Entidades Públicos ou com Instituições Privadas, quando resultarem encargos não previstos na lei de orçamento”, explicou.O pedido dos parlamentares está na comissão de Justiça da Câmara Municipal do Natal e deverá ser apreciado já na próxima reunião dos parlamentares que compõem a comissão. Após o parecer, a proposta segue ao plenário para ser apreciada por todos os parlamentares.Ainda durante a sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores aprovaram requerimento convocando Dácio Galvão, Urbano Medeiros, Waldenir Xavier e Virgínia Ferreira para darem explicações acerca do contrato. Os quatro assinaram o documento como testemunhas.

Requerimentos

Na sessão ordinária desta terça-feira (11), os vereadores aprovaram cinco requerimentos referentes ao contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil. Quatro, de autoria do vereador Salatiel de Souza e aprovados pelos vereadores, pediam à Caixa Econômica, Banco do Brasil e à própria Prefeitura cópias dos contratos que estavam em vigor e do novo acordo celebrado.A quinta proposta, também aprovada, foi do vereador Emílson Medeiros (PPS). O parlamentar solicitou ao Ministério Público Federal a abertura de inquérito com vistas a analisar o contrato firmado pelo município com o Banco do Brasil. No pedido, o parlamentar fez uma série de questionamentos à Prefeitura, como qual o motivo que levou o Executivo a não realizar uma concorrência pública do tipo melhor oferta para escolher o banco das contas dos funcionários.