FAB divulga nota sobre acidente com helicóptero No texto, Força Aérea diz que "iniciou as investigações para identificar as causas do acidente".

O comando da Aeronáutica divulgou nota na noite desta sexta-feira (14) à noite onde trata do acidente ocorrido com um helicóptero da FAB, no interior do Ceará.



Na queda da aeronave, três militares morreram e outros três sobreviventes foram levados para hospitais da região de Aracati e Icapuí, no Ceará, para em seguida serem encaminhados à Fortaleza.



A reportagem do Nominuto.com tentou contato com o hospital de Aracati e teve a informação que os nomes dos militares não poderiam ser revelados e que já tinham sido transferidos para Fortaleza sendo que apenas um dos sobreviventes estava no hospital.



Abaixo o texto do comando da Aeronáutica:



"O Comando da Aeronáutica lamenta informar que na tarde de hoje, 14 de novembro de 2008, um helicóptero da Força Aérea Brasileira, modelo H-1H, matrícula 8532, acidentou-se no deslocamento entre Natal (RN) e Fortaleza (CE). Em consequência, dos seis tripulantes da aeronave três vieram a falecer e três encontram-se feridos, tendo sido imediatamente encaminhados para o hospital do Município de Aracati (CE), onde receberam os primeiros socorros.



O Comando da Aeronáutica iniciou as investigações para identificar as causas do acidente".