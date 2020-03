Relator do OGE diz que novo projeto será derrubado na Assembléia

Elpídio Júnior Deputados apreciarão novo projeto logo após o carnaval.

Argumentando que os deputados aprovaram à unanimidade a emenda que diminuiu de 25% para 5% o limite para o remanejamento dos recursos do Governo, Raimundo Fernandes diz que “não há condições” dos parlamentares aprovarem um aumento de 15% no valor do remanejamento.“Ficaria quase do mesmo jeito que estava antes. Nenhum deputado vai votar a favor”, explicou o deputado, já que o limite de 5% está em vigor e, com o aumento, o remanejamento poderia ser de até 20% dos recursos do Governo.Com relação à comunicação entre Legislativo e Executivo durante a apreciação das emendas, o relator do OGE 2009 disse que, mesmo sendo aliado do Governo do Estado, não informou sobre as mudanças propostas pelos deputados.“Não precisava comunicar (as emendas) ao Governo porque o Governo não discutiu o projeto com os deputados”, disparou.