Sobe para 8 o número de mortos em desabamento do teto da Renascer Queda de telhado no Cambuci, em SP, ocorreu neste domingo (18). Mulher passou por cirurgia no HC, mas morreu nesta segunda (19).

Subiu para oito o número de mortos por causa do desabamento do teto da Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, no Cambuci, na Zona Sul de São Paulo, ocorrido na noite deste domingo (18). Maria de Lourdes da Silva, de 67 anos, morreu nesta segunda (19) pela manhã, informou a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas.



Ela havia sido levada no dia do acidente para o HC. Apresentava ferimentos no abdome, possivelmente por alguma viga que caiu sobre ele. Sete pessoas já haviam morrido no local do acidente. O Corpo de Bombeiros informou, nesta segunda, que chega a 94 o número de feridos no desabamento.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, há feridos em 15 hospitais e dois pronto-socorros em diversos pontos da capital. Muitos tiveram fraturas múltiplas, inclusive com afundamento de crânio e membros. Nesta madrugada, de acordo com a secretaria, algumas vítimas continuavam internadas em observação e outras tinham sido liberadas.



Risco de desabamento

O governador de São Paulo, José Serra, esteve na noite deste domingo no local. Ele mesmo só conseguiu chegar à porta do templo e foi impedido de entrar. “Ainda há risco de desabamento”, contou ele, que disse ter escapado de ser atingido por um aparelho de ar condicionado que caiu a “poucos centímetros” de onde estava.



O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, estava ao lado do governador e informou que três imóveis vizinhos à construção, que é a sede mundial da Renascer, foram interditados. Segundo ele, só será possível descobrir as causas do acidente após a perícia, que começará nesta segunda-feira (19) com funcionários da Secretaria de Habitação e da Polícia Civil.



De acordo com Serra, em princípio, a situação do prédio “estava legal”, no que se refere a documentos de alvará e de manutenção. O governador descreveu o templo como estando “em ruínas”.



“Sorte divina”

Depois de ver de perto os escombros da igreja, o governador e o prefeito foram até o Hospital Cruz Azul, que é da Polícia Militar e fica a cerca de 500 metros do templo, na Rua Lins de Vasconcelos. Para lá, foram levados 26 feridos, entre eles, uma criança de 9 anos e um adolescente de 13. Serra classificou como “sorte divina” o fato de o número de fiéis ter sido menor no momento do acidente porque era hora da troca do culto, que teria reunido cerca de 2 mil pessoas.



De acordo com o porta-voz dos bombeiros no local, tenente Miguel Jodas, todos os corpos dos sete mortos são de mulheres. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Entre eles, o hospital Cruz Azul, o hospital São Camilo, o Pronto-Socorro do Jabaquara, o Pronto-Socorro Vergueiro e o Hospital das Clínicas.



De acordo com o Hospital das Clínicas, na Zona Oeste, seis vítimas foram atendidas ali, cinco com ferimentos leves e uma em estado mais grave, que passou por procedimento cirúrgico.



De acordo com a assessoria de imprensa da Renascer, o templo onde ocorreu o acidente é a sede mundial da igreja e tem capacidade para cerca de 2 mil pessoas. No local, funcionava um cinema anteriormente. Foi nesta igreja que, em dezembro de 2005, o jogador de futebol Kaká casou.



Por volta das 18h50, momento do acidente, a igreja estava bem abaixo de sua ocupação total, com apenas cerca de 60 fiéis, de acordo com uma nota oficial divulgada pela assessoria da Renascer. No horário, muitos dos fiéis que participaram do culto das 18h haviam deixado o local para dar lugar aos participantes do culto seguinte, marcado para 19h.



O presidente da Renascer em Cristo, bispo Geraldo Tenuta, afirmou que a sede da igreja não passou por nenhuma reforma nos últimos três anos. Há três meses, no entanto, parte do templo foi pintado. Para Tenuta, o prédio do Cambuci estava em perfeito estado de conservação



Resgate

A Avenida Lins de Vasconcelos foi parcialmente interditada para que os bombeiros pudessem socorrer as vítimas. Até as 21h, não havia previsão de liberação da rua, tomada por ambulâncias e macas.



As buscas dentro do templo continuam porque os bombeiros suspeitam de que possa haver mais vítimas entre os destroços. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros auxiliam na procura no meio dos escombros.



De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, os Bombeiros e a Polícia Civil devem ficar responsáveis para apurar as causas da tragédia, que ainda são desconhecidas. Logo após a queda do teto, vizinhos auxiliaram o resgate das vítimas.



Ao todo, cerca de 30 equipes do Corpo de Bombeiros e da PM foram até o local para prestar socorro. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, acompanhou o trabalho de perto.



1.500 templos



A Igreja Renascer, considerada a segunda maior denominação neopentecostal brasileira, foi fundada em São Paulo em 1986, por Estevam Hernandes e Sonia Hernandes.



De acordo com informações da Agência Estado, a Renascer controla hoje uma rede de TV, uma gravadora, rede de rádio, uma editora e possui a Fundação Renascer, mantenedora de suas obras assistenciais.



Estima-se que haja cerca de 1.500 templos da Renascer espalhados por todo o Brasil e países como Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Japão, entre outros, somando mais de dois milhões de fiéis.



Acusações na Justiça

Estevam e sua mulher, Sonia, respondem a processo na 1ª Vara Criminal de São Paulo por lavagem de dinheiro em organização criminosa. No final do ano passado, o casal tentou sem êxito arquivar a ação impetrando um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outro no Supremo Tribunal Federal (STF). Em ambos os casos os magistrados consideraram o pedido descabido.



Os dois chegaram a ser presos em janeiro de 2007, após serem flagrados com dinheiro não declarado ao tentar entrar nos Estados Unidos. Parte do dinheiro estava escondida dentro de um fundo falso de uma Bíblia. Na Flórida, eles chegaram a ser presos depois de serem acusados e condenados. Atualmente, o casal cumpre regime de liberdade vigiada naquele país.



O governo brasileiro já pediu a extradição do casal, mas ainda não recebeu resposta do governo norte-americano. Os fundadores da Renascer também já recorreram ao STF para não serem extraditados para o Brasil, mas o habeas corpus também foi negado.



Fonte: G1