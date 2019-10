Coqueiros da Via Costeira começam a ser retirados

Ana Paula Oliveira Coqueiros começam a ser retirados na Via Costeira

Os coqueiros na Via Costeira começaram a ser retirados na manhã desta sexta-feira (30). A expectativa é que a remoção total dos vegetais seja completada m cinco dias. As obras na via estão paralisadas há três semanas.

Segundo a chefe do departamento de Paisagismo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), Melissa Sales, a secretaria vai tentar reaproveitar pelo menos 400 coqueiros.

“Essa é a nossa expectativa. Mas, garantido mesmo nós temos em torno de 200 coqueiros”, afirma. Ainda segundo ela, os coqueiros retirados serão destinados para praças, avenidas, instituições e para o horto municipal, localizado na zona Norte.

Qualidade

O diretor técnico da Agência Reguladora de Saneamento de Natal, Aristotelino Monteiro, diz que classificou os coqueiros em quatros estágios de qualidade distintos. “O estágio 1 é o melhor. Nesse estágio teremos aproveitamento pleno. O estágio 2, obviamente é inferior ao 1, porém também há como se aproveitar. Os estágios 3 e 4, devido aos maus tratos estão sofríveis”, explica.

Segundo Aristotelino, dos 600 coqueiros existentes, cerca de 250 estão em estágio 1 e 240 em estágio 2. O restante se encontra nos estágios 3 e 4. “Vamos marcar os coqueiros que estão nos estágios 3 e 4".

Adoção

Quem quiser adotar um coqueiro, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).

Segundo o diretor técnico da Agência Reguladora de Saneamento de Natal, Aristotelino Monteiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) se comprometeu em receber 40 coqueiros.

Ainda segundo ele, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Ifet-RN) também irá receber algumas unidades. Outra instituição que provavelmente receberá os coqueiros, de acordo com ele, é a Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba.