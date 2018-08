Fim de jogo: ABC vence Grêmio Barueri por 3 a 0

Vlademir Alexandre Vitória deixa ABC um pouco mais longe da zona de rebaixamento.

21h30 - TERMINA JOGO NO FRASQUEIRÃO



47 minutos:

Grêmio

Barueri tenta ataque pela última vez, mas, sem sucesso.





42 minutos: GOOOOOOOOOLLL!

O volante Márcio Hahn marca o terceiro gol do ABC. O capitão abcedista acerta um belo chute dentro da área e amplia a vantagem.





41 minutos:

Bosco troca passes com Fabiano Gadelha e este tenta marcar. O meia chuta uma vez, a bola bate na zaga do Barueri e sobra pra ele. Na segunda tentativa, o goleiro Renê defende.





39 minutos:

Thiago Humberto cobra escanteio para o Barueri. Zagueiro Márcio Santos corta para o ABC e a bola sobra com Márcio Careca. Ele tenta marcar para o Grêmio Barueri, mas é interceptado pela zaga abcedista.





36 minutos:

Everton se machuca e o técnico do ABC Artur Neto põe Rodriguinho para jogar.





31 minutos:

Camisa cinco do Barueri, Ralfe, é expulso pelo árbitro Vagner dos Santos. Com um a menos e perdendo de 2 a 0, situação da equipe paulista se complica.





28 minutos: GOOOOOOOOLLL!

ABC amplia a vantagem sobre o Grêmio Barueri. O camisa 16 Alexandre chutou no ângulo do goleiro Renê e marcou o segundo gol abcedista.





27 minutos:

Após conversar com árbitro reserva, Vagner dos Santos expulsa o jogador Rodrigo Pontes do Barueri. Ele estava no banco de reserva e reclamou com o árbitro.





24 minutos:

Márcio Careca avança pela esquerda e cruza a bola na área do ABC. A zaga afasta pela linha de fundo e concede escanteio ao Barueri. Flávio cobra e o goleiro Paulo Musse defende.





21 minutos:

Mudança no ataque do ABC. Ivan demonstra cansaço e é substituído por Alexandre.





18 minutos:

Fabiano Gadelha dribla dois e ao tentar chutar para o gol é cortado pela zaga do Barueri. Atacante abcedista Ivan reclama que estava livre de marcação.





16 minutos:

Val Baiano quase marca para o Barueri. Após cruzamento pela esquerda, o atacante cabeceia no canto direito e Paulo Musse toca para linha de fundo. Flávio cobra escanteio e Val Baiano tenta novamente. A bola resvala em Bosco e é afastada da área do ABC.





14 minutos:

Lateral Piauí vai para a cobrança do escanteio para o ABC. Na tentativa de marcar, o ataque abcedista faz falta na zaga do Grêmio Barueri.





12 minutos:

Barueri segue em busca do gol de empate. Flávio avança pela direita e cruza a bola na área. Paulo Musse sai do gol e defende para o ABC.





8 minutos:

Márcio Careca cruza na área do ABC e o zagueiro Márcio Santos afasta pela linha de fundo. Após a cobrança de escanteio, Val Baiano tenta mais uma e cabeceia por cima do gol de Paulo Musse.





5 minutos:

Flávio cobra escanteio para o Grêmio Barueri pela direita. Val Baiano tenta marcar e acaba fazendo falta no zagueiro do ABC Márcio Santos.





2 minutos:

Ivan é derrubado na entrada da área do Grêmio Barueri. O lateral Piauí vai para cobrança, mas, ele chuta fraco e a defesa afasta o perigo.





1 minuto:

Se confirmar a vitória, ABC vai a 43 pontos e respira aliviado pelo menos até a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





COMEÇA SEGUNDO TEMPO



46 minutos:

Fabiano Gadelha é derrubado na entrada da área e o árbitro Vagner dos Santos não marca falta. Os jogadores do ABC reclamam e Fabiano recebe amarelo. A torcida abcedista grita: “ladrão, ladrão!”.





44 minutos:

Grêmio Barueri mostra que ainda está vivo no jogo e vai para cima do ABC. Val Baiano chuta forte levando perigo ao gol abcedita e o goleiro Paulo Musse defende mais uma.





43 minutos:

Bosco cobra escanteio e cruza a bola na área. Os zagueiros do Barueri cortam o lançamento e bola sobra para o próprio Bosco ele tenta mais uma vez e a bola passa por cima da cabeça do atacante abcedista Ronaldo Capixaba.





40 minutos:

Fabiano recebe toque de Ivan no meio de campo. Ele corre em direção à área do Barueri, mas é derrubado. O árbitro dá falta. O próprio Fabiano vai para a cobrança e a bola sai pela linha de fundo.





36 minutos:

Em ataque perigoso, Ivan entra na área do Barueri e se choca com o zagueiro. A torcida pede pênalti, mas o árbitro Vagner dos Santos manda seguir.





35 minutos:

Bosco avança em velocidade pela direita e cruza a bola na área. No bate-rebate, o volante Alexandre do ABC chuta no meio do gol para a defesa de Renê.





32 minutos:

Ivan corre pela esquerda, dribla o lateral do Barueri e cruza para Ronaldo Capixaba. Antes que o atacante do ABC chegasse à bola, a zaga cortou o lançamento.





28 minutos:

Grêmio Barueri ataca ABC e, após cruzamento, Val Baiano cabeceia nas mãos do goleiro Paulo Musse.





25 minutos:

ABC recupera o domínio do jogo e está mais ofensivo. Em roubada de bola no meio de campo, o alvinegro avança e Bosco chuta levando perigo ao gol do Barueri.





22 minutos:

Marcio Careca chuta de fora da área e a zaga abcedista tira a bola. No contra-atraque, Ivan toca para Ronaldo Capixaba que lança Fabiano. Este perde a bola, para desespero de Ivan que entrava sozinho na área do Barueri.





19 minutos:

Ivan recebe falta no lado direito do ataque abcedista. Piauí cruza na área e Ronaldo Capixaba dá um toque por cima do gol do Barueri.





16 minutos:

Piauí avança pela lateral e cruza a bola na área do Barueri. O goleiro Renê espalma e Fabiano Gadelha pega o rebote para o ABC. Ele chuta de fora da área e a bola bate na zaga.





12 minutos:

Zagueiro abcedista Fabiano recebe cartão amarelo do árbitro Vagner dos Santos.





10 minutos: GOOOOOOOOOOLLL!

Em cruzamento de escanteio, ABC abre o placar jogando em casa. Após bate-rebate na área, Ronaldo Capixaba marca para delírio da frasqueira.





6 minutos:

Após começar sendo pressionado, ABC vai ao ataque com Ronaldo Capixaba. O centro-avante tentou um chute mas, acabou sendo interceptado.





3 minutos:

Ataque do Grêmio Barueri cobra escanteio pela direta do ABC, mas a zaga afasta o perigo.





2 minutos:

Barueri começa mais ofensivo e em dois minutos vai ao ataque por duas oportunidades. Em nenhuma delas levou perigo ao gol de Paulo Musse.





Começa o jogo:

Partida realizada no Frasqueirão, em Natal, é válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

ABC X GRÊMIO BARUERI

Apesar de estarem em lados opostos da tabela, as duas equipes têm a vitória como principal interesse. O ABC vem de derrota para o Brasiliense na semana passada e com 40 pontos luta para se manter fora da zona de rebaixamento. O Barueri vem de vitória diante do Criciúma e embalado tenta voltar ao G4.Para este jogo, o treinador do ABC, Artur Neto, terá três desfalques. O zagueiro e capitão Ben-Hur cumpre suspensão; Leandro Sena está machucado e Jean se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda.Em compensação, o técnico terá o retorno de três importantes atletas que não atuaram na partida passada contra o Brasiliense/DF, o lateral Piauí e o atacante Ronaldo Capixaba, que cumpriram suspensão, e o volante Márcio Hahn, que estava machucado.