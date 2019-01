Inscrições para Escola Municipal de Teatro se encerram hoje (8) Interessados devem ir ao Espaço Chico Miséria, na Zona Norte, das 19h às 22h.

A Prefeitura do Natal, por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), abriu vagas para a Escola Municipal de Teatro de Natal.



As inscrições gratuitas se encerram hoje (8) e podem ser realizadas das 19h às 22h, no Espaço Cultural Francisco das Chagas B. de Araújo, localizado na estrada da Redinha.



Os interessados devem levar: documento de identidade com foto (cópia), certidão de nascimento ou casamento (cópia), documento comprovando a escolaridade do ensino médio, certificado militar para o sexo masculino a partir de 18 anos, título de eleitor e comprovante de ter votado nas últimas eleições para maiores de 16 anos e duas fotos 3X4.



A Escola, dirigida pelo professor Lenilton Teixeira dos Santos, possibilita o aprendizado gratuito das diversas atividades teatrais, tais como interpretação, iluminação, dramaturgia, maquiagem, cenografia e direção.



O conteúdo oferecido pela Escola Municipal de Teatro de Natal é transmitido aos seus alunos em três espaços diferentes: o prédio do Espaço Cultural Francisco das Chagas, onde também se encontra o Centro Municipal de Artes Integradas (Cemai), o Teatro Sandoval Wanderley como laboratório para a prática da teoria aprendida, e ainda as instalações da Capitania das Artes.



A aula inaugural do curso foi realizada em 30 de março de 2008, data em que se comemora o Dia Mundial do Teatro, e contou com a presença do ator e diretor Cacá Carvalho.



A Escola Municipal de Teatro de Natal forma atores e atrizes com nível técnico, com vistas à profissionalização para o mercado de trabalho, incentiva a pesquisa teatral e a proposição de idéias, oferecendo conhecimentos teóricos e práticos.