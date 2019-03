Dengue: cidades com os maiores indíces da doença apresentam plano de combate

Vlademir Alexandre Ao todo, 20 cidades foram priorizadas para receber os 2.3 milhões vindos do Ministério da Saúde.

Devido aos dados alarmantes do ano de 2008 - até o mês de novembro 43.516 pessoas tiveram dengue no estado, mais de 300 ficaram com suspeita de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e 10 óbitos foram confirmados – a Secretaria começou no início de novembro a elaborar um plano emergencial de combate à dengue.A primeira ação foi reunir os municípios com os maiores índices da doença no estado. A intenção é fazer parcerias com outras instituições públicas e privadas, a fim de que o trabalho de conscientização seja contínuo, como também a idéia de uma boa estrutura de saneamento.Ao todo, 20 cidades foram priorizadas para receber os 2,3 milhões vindos do Ministério da Saúde. Os municípios representam 70% dos casos da doença em todo o estado e 60% da população do Rio Grande do Norte. Os demais municípios receberão somente verba estadual.Natal e Mossoró deverão intensificar os trabalhos de educação junto à população e fiscalização do trabalho dos agentes de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, Mossoró está em risco de surto e Natal em estado de alerta.Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo, São José, Mossoró, João Câmara, Caicó, Santa Cruz, Pau dos Ferros, Apodi, Assú, São Paulo Potengi, Currais Novos, Acari, Jardim do Seridó e Macau.