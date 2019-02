“O debate é sempre muito salutar e importante para a democracia” Governadora Wilma de Faria se mostra bastante receptiva à Sabatina Nominuto e pronta para responder sobre administração e política.

A governadora do estado, Wilma de Faria, participa neste momento, no auditório da Fiern, da Sabatina Nominuto. “Espero poder discutir sobre o Rio Grande do Norte e suas conquistas, sobre o desenvolvimento sustentável do estado e todas as obras administrativas”.



A governadora ressaltou ainda que responderá não só sobre a administração mas também sobre a política. “Sei que é impossível não ser questionada sobre política, e, claro, responderei tudo o que for possível”, disse ela.



Ainda sobre a Sabatina, Wilma de Faria elogio a iniciativa e parabenizou a equipe pelo trabalho que realiza, onde o debate acaba sendo mais uma ferramenta para a discussão dos problemas e soluções do Estado.



“Acho muito interessante participar de um encontro que tem um público formador de opinião, onde podemos falar de cultura, economia e tantos outros assuntos importantes para a construção do desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, concluiu a governadora antes de entrar no auditório da Fiern.