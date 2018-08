Sindicato das empresas prestadoras de serviços distribui mil mudas

Geraldo Miranda

A Ação, realizada este sábado (8), no Largo do Machadão, consiste na plantação de uma árvore e distribuição de mudas e sacolas de lixo para carro. Além disso, durante todo o dia, produtos e equipamentos ecologicamente corretos serão expostos.“O Sindicato junto com os empresários distribuirá mil mudas”, diz o presidente do Sindprest, Edmilson Pereira. Ele acrescenta que “essa ação é o marco. Demonstra uma preocupação em âmbito nacional do segmento, que realiza a ação, simultaneamente, em outras capitais do país.Em todo o Brasil, as empresas de serviços e limpeza ambiental estão representadas por 11.048 e emprega 1,8 milhões de funcionários.