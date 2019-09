PMDB se reúne hoje para oficializar candidatura de Sarney à Presidência do Senado

José Cruz/ABr PMDB oficializa nome de Sarney para disputar Presidência do Senado.

Garibaldi que vinha tentando viabilizar a sua permanência no cargo, abriu mão do pleito. A possibilidade da sua candidatura ser questionada juridicamente pelo PT, que está na disputa com o senador Tião Viana do Acre, contribuiu para a desistência.A questão é que o regimento da Casa proíbe a reeleição de um presidente em uma mesma legislatura.Apesar da confirmação do nome de Sarney na disputa pela presidência da Casa, Garibaldi vinha declarando a imprensa que até o PMDB se reunir para oficializar a mudança, ele continuava sendo o candidato do partido. Tudo questão de tempo.