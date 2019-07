Coaf realiza Seminário de Arbitragem Armando Falcão quer oferecer conhecimento e promover a integração no quadro de árbitros.

Será realizado sexta feira (16), às 19h, na sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, o coquetel de lançamento do I Seminário de Arbitragem promovido pela CEAF – Comissão de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Norte.



O presidente da Comissão Francisco Armando Falcão Leal, que vem provocando já alguma discórdia em sua gestão, convida e informa que as palestras serão realizadas a partir de sábado (17) no auditório do Colégio Hipócrates Zona Sul, a partir das 8h. Falcão fará a abertura dos trabalhos fazendo a apresentação dos palestrantes.



O assistente Fifa Milton Otaviano dos Santos, que se desligou do quadro internacional na temporada que se encerrou, falará sobre a mecanização da arbitragem. O médico Roberto Vital vai proferir ensinamentos sobre medicina desportiva. O professor Pádua vai debater sobre o árbitro e a preparação física.



Também haverá espaço para um ex-craque. o ex- ABC, ídolo da Frasqueira, Alberi José Ferreira de Matos fará uma comparação sobre a arbitragem dos tempos em que atuava com as de hoje além de contar alguns episódios que aconteceram durante a sua carreira. O secretário do Tribunal de Justiça Desportiva, Inaldo Costa ministrará palestra sobre súmulas e relatórios, e o radialista Marcos Lopes, Rádio Globo Natal, debaterá sobre a imprensa e o futebol.



Para Falcão o seminário será uma integração entre os árbitros: “O seminário tem como objetivo funcionar como uma espécie de pré-temporada dos árbitros, visando aprimorar o conhecimento deixá-los cientes sobre as últimas mudanças nas regras do jogo, além de proporcionar uma primeira integração entre todo o quadro apto a trabalhar no campeonato estadual de 2009”, concluiu o presidente.



Assessoria de Imprensa da FNF