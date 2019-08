Faustino: 60% das metas para os 100 primeiros dias da gestão foram cumpridas

Fotos: Gabriela Duarte João Faustino afirma que mais da metade das medidas para os 100 primeiros dias estão cumpridas.

“A nossa primeira meta é organizar a prefeitura estruturalmente e financeiramente porque, se você começa mal nesta área, certamente terminará mal”, ressalta o secretário, que apontou outras medidas tomadas no início da nova administração.Segundo Faustino, a prefeitura se preocupou em “preparar” a cidade para alguns “desafios que possam surgir”. O secretário citou a possibilidade de uma nova epidemia de dengue. “Temos 100 dias para limpar as galerias pluviais e evitar os alagamentos”.A convocação na Câmara Municipal de Natal faz parte dessas medidas iniciais. A prefeita enviou sete projetos para os vereadores apreciarem. Ontem (20) os parlamentares apenas leram a pauta, hoje começa a votação.Entre as atribuições de João também está a articulação política, e ele tem feito o seu dever de casa. O secretário tenta atrair o PMDB para o grupo de situação."O PMDB foi convidado a integrar a bancada. Entendemos que, se isso acontecer, será a participação de um partido forte em âmbito federal, o que é bom para qualquer administração contar com um apoio desses. Posso dizer que por enquanto, a prefeita já conta com o voto dos dois vereadores [Hermano Morais e Luís Carlos], na aprovação das matérias da convocação".No momento o governo municipal aguarda que o PMDB se reúna "e defina uma proposta para Natal que possa ser integrada a esta administração".Confira a entrevista completa concedida aodesta quarta-feira (21).