Polícia conclui inquérito do duplo assassinato em Martins na quarta-feira (31) Deyff Kennedy e Sanelle Lauane foram mortos a tiros na madrugada de 14 de dezembro. Dois PMs são estão presos sob suspeita do crime.

A Polícia Civil já chegou a um consenso sobre a autoria do duplo homicídio do casal de namorados, Deyff Kennedy Alves da Silva, 22 anos, e Sanelle Lauane de Lima e Silva, 17 anos, executados com tiros de pistola .40 na cabeça na madrugada do dia 14 deste mês, na cidade serrana de Martins.



A delegada Sheila Maria - responsável pelas investigações - marcou para a próxima quarta-feira, 31, a conclusão do inquérito policial e a remessa dele para a Justiça com os nomes do (s) assassino (s) e possíveis cúmplices. Os principais acusados de envolvimento no duplo assassinato são os policiais militares Haroldo Oliveira da Silva (soldado), 32 anos, e um cabo identificado apenas como Giliard, ambos do Grupo Tático de Combate (GTC) da Polícia Militar.



O primeiro está preso no 10º Batalhão da PM, em Assu, e será ouvido na próxima semana. O segundo está em liberdade e foi ouvido pela delegada no dia 23 de dezembro. A delegada Sheila Maria preferiu não revelar as informações prestadas pelo cabo Giliard, no depoimento que ele apresentou no último dia 23.



Para ela, a divulgação das informações pode atrapalhar o serviço policial e dar elementos para reforçar a defesa dos acusados. "Já estamos com tudo praticamente pronto. Ainda estamos ouvindo algumas testemunhas somente para reforçar nossa linha de investigação, mas na quarta-feira entrego tudo pronto à Justiça. Antes vou ouvir o soldado (Haroldo) para tentar obter mais informações", disse.



A importância do depoimento do soldado Haroldo Oliveira está muito mais na dúvida sobre os motivos que teriam levado ele e o cabo Giliard a se envolverem na morte do casal.

Os dois policiais militares estavam trabalhando na segurança dos arredores do local onde aconteceu a festa, na noite do dia 13, em Martins, onde estavam Deyff e Sanelle.



Na manhã seguinte, 14, o soldado Haroldo chegou ao batalhão da PM, em Assu, e pediu para que um colega trocasse com ele o cano de sua pistola, alegando que ela estaria com problemas. O policial desconfiou da atitude de Haroldo e, tomando conhecimento de que havia a suspeita de envolvimento de policiais na morte do casal, em Martins, comunicou o comandante do batalhão da atitude do soldado Haroldo.



As prisões preventivas de Haroldo e Giliard foram solicitadas à Justiça pela delegada Sheila Maria, mas somente a do primeiro foi aceita. Caso os dois sejam condenados, podem ser expulsos da corporação



Fonte: Defato