Dobra fluxo de pessoas na rodoviária durante o feriadão Réveillon e Santos Reis são comemorados principalmente em praias do litoral potiguar.

Milhões de malas e pessoas passaram pela rodoviária de Natal durante o feriadão de Réveillon, dobrando o número de viagens no Estado. E, apesar de o fluxo de pessoas estar mais calmo durante esta segunda-feira (5), o feriado municipal de Santos Reis ainda promete aumento de viagens.



“Quem não viajou ontem, viaja amanhã”, acredita o gerente da rodoviária, Rodrigo Wanderley.



Segundo ele, normalmente a média diária de embarques – pessoas saindo de Natal – é de 2 mil. Mas só neste fim de semana, estima que cerca de 4.500 embarques foram feitos a cada dia, em sua maioria para as praias do litoral potiguar.



“Quanto aos desembarques, considera-se 80% do número de embarques. Cerca de 3.600 desembarcaram na rodoviária”, diz.



Na fila para a compra de passagens, Campos e Jaqueline aguardavam o ônibus para Taipu (distante 47 Km da capital) onde têm família.



“Passamos o Réveillon aqui mesmo, na Cidade do Sol, mas vamos aproveitar o feriado de Reis para viajar. Voltamos amanhã mesmo”, dividem a fala.



A auxiliar administrativa Rosália Freire, responsável pelas informações turísticas do lugar, diz que durante o último fim de semana percebeu um aumento significativo de turistas tanto nacionais quanto estrangeiros.



“São muitos italianos, franceses, espanhóis. Do Brasil, passam muitas pessoas de São Paulo e Rio Grande do Sul pedindo informações”, diz Rosália.



“Apesar dessa crise, aumentou muito o fluxo de turistas de todo o mundo. Espero que continue assim porque Natal está precisando”, torce.