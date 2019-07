Estado não poderá exceder número de plantões

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a sentença de primeiro grau, dada pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal, a qual determina que o Estado se abstenha de determinar escalas de plantão em quantidade superior a sete mensais, de 24 horas cada, respeitando o limite de 168 horas mensais e 40 horas semanais, nos termos da Lei nº 8.060/02 e da Lei Complementar nº122/94.A sentença beneficia servidores estaduais e os ex-funcionários do extinto Bandern que se encontram atualmente lotados na Secretaria de Tributação e também determina que seja feito o pagamento da Gratificação de Desempenho Tributário Auxiliar (GTDA), instituída pela Lei 8.060.O Sindicato dos Servidores da Secretaria de Tributação do Estado (Sintern), representando judicialmente os serventuários, alegou, entre outros pontos, que o pagamento da GDTA vem sendo “sonegado por parte do Estado-réu, pois conforme demonstram os documentos, os substituídos vem sendo submetidos a uma quantidade mensal de plantões além do que determina o texto legal, sem que tenha a devida correspondência financeira mediante o pagamento de gratificação”.O Estado, por sua vez, contestou a ação e moveu o recurso de Apelação Cível, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, argumentando, entre vários itens, que o parágrafo único, do artigo 2º da Lei nº 8.060/02, quando menciona a carga horária de 168 horas, tratou de definir o que se deva entender por plantão, inexistindo naquele dispositivo definição de limite de plantão.O Ente Público ainda acrescentou que a Lei 8.060 apenas tratou da GDTA, de estabelecer limites ao seu pagamento e não de estipular carga horária diferenciada e definiu que a pretensão, no sentido de obter o pagamento das horas extraordinárias, tomando por base o valor da GDTA, esbarra em questões orçamentárias.No entanto, após a analisar a Lei destacada pelas partes, a 2ª Câmara Cível do TJRN ressaltou que o dispositivo não só apenas discorreu sobre o que deve ser entendido por “plantão”, mas também, tratou de delimitar, de maneira taxativa, a carga horária máxima mensal de plantões (168 horas/mês) a ser prestadas pelos servidores.A 2ª Câmara Cível também acrescentou que não há como se admitir a prestação mensal de oito plantões, uma vez que tal conduta afronta um dos princípios fundamentais da Administração Pública: o da legalidade.Desta forma, a decisão também manteve o entendimento da sentença inicial, que, ao dividir o limite de carga horária/mês disposto pelo parágrafo único, do art.2º, no caso 168, por 24 horas de plantão, será obtido o número máximo de sete plantões mensais, o que totaliza um pagamento de 420 reais, definido como o legal a ser repassado aos servidores.Outro ponto destacado pela decisão da 2ª Câmara diz respeito à argumentação do Estado de que somente pode haver 131 concessões simultâneas de GDTA. No entanto, foi conveniente aos desembargadores destacar que o Ente Público, sabedor de tal limitação, não juntou ao caderno processual qualquer prova que viesse a demonstrar já ter sido ultrapassado esse limite de concessão.

* Fonte: TJRN.