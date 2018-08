Wilma de Faria se encontra hoje (5) com os ministros da Justiça e da Cultura

A visita da governadora Wilma de Faria (PSB) termina nesta quarta-feira (5) com as audiências com o ministro da Justiça, Tarso Genro, da Cultura, Juca Ferreira, e com o diretor de Operações da Infraero, Cleonilson Nicácio Silva.A principal meta do dia é garantir a liberação de cerca de R$ 13 milhões da Justiça para compra de armas e equipamentos, previstos pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O encontro com o ministro Tarso Genro está marcado para 16h30.Antes disso, às 12h30, a governadora será recebida pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, para apresentar projetos de interiorização da cultura no Rio Grande do Norte.Às 17h30 está marcada audiência com o diretor de Operações da Infraero, Cleonilson Nicácio Silva, onde serão cobradas melhorias para o aeroporto Augusto Severo, como o melhor funcionamento do sistema de ar-condicionado, prometidas ano passado e até agora não cumpridas.

Peregrinação

Esse é o terceiro dia de “peregrinação” da governadora Wilma de Faria pelos Ministérios do governo Lula. Contadas as audiências de hoje, ela terá, em três dias, visitado oito dos integrantes-chave da equipe do presidente.Na segunda-feira (3), ela foi recebida pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e garantiu o envio de recursos previstos para a construção da Cidade da Ciência e Centros Vocacionais. Rezende, no entanto, não falou em prazos para o repasse.Na terça-feira (4), ela visitou as pastas de Turismo, Saúde, Integração Nacional e secretaria de Habitação. Wilma conseguiu a liberação de R$ 32 milhões para a construção do Parque Ilha de Santa Luzia, em Mossoró, e do novo acesso à praia de Pipa, no litoral Sul.Ela também garantiu o repasse de R$ 6 milhões da União para a construção de uma barragem em Macaíba. Não houve novidades para o orçamento nas áreas de Saúde e Habitação.Nesta quinta-feira (6) Wilma, voa para São Paulo, onde se encontrará com representantes do BIRD para falar sobre sua experiência com o projeto Desenvolvimento Solidário. Mas a passagem ainda não está marcada: ela ainda espera a confirmação da Casa Civil para uma última audiência, com Dilma Rousseff.