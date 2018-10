Turismo no Oeste ganha novo impulso

Na manhã dessa quinta-feira (20), o Conselho de Turismo do Pólo Costa Branca esteve reunido para discutir estrátegias para o verão e conhecer o site do projeto. A promoção das cidades será centrada no turismo de aventura, regional e religioso, com roteiros em Apodi, Assu, Guamaré, Mossoró, São Rafael, Areia Branca, Galinhos e Macau - estes últimos, com foco na região salineira.Para o secretário de Turismo de Mossoró, Gabriel Barcellos, o Pólo dará visibilidade ao turismo na região e a construção do site possibilitará o acesso às informações tursiticas. “Estamos lançando o site do Pólo Costa Branca para melhorar a divulgação dos pontos turísticos do oeste”, afirma.Os participantes da reunião também discutiram a reativação do aeroporto de Mossoró e a privatização do Mossoró Cidade Junina.Uma dos focos do Pólo Costa Branca é incentivar a ocupação de leitos nas pousadas da região e, para isso, a união entre instituições públicas, privadas e associações é considerada fundamental.Para Margarete Camelo, presidente da Associação do Desenvolvimento do Turismo de Tibau – Adetur e empresária do setor, o Pólo vai incrementar a atividade em Tibau. “Acreditamos no projeto para solucionar a falta de turistas durante o período posterior ao verão”.Em relação à crise, ela acredita no aumento da ocupação por nordestinos. “Já estamos com 70% do leitos ocupados, em clima de verão, e a expectativa é de aumento para janeiro”.