PM registra poucas ocorrências no primeiro dia de 2009

A Polícia Militar registrou poucas ocorrências no primeiro dia de 2009. Segundo o chefe de operações da PM, major Alarico Azevedo, o 1º de janeiro foi considerado “tranquilo”.



Foram apenas três ocorrências de relevância. “Tivemos a prisão de um homem que estava foragido da Justiça, um caso envolvendo um taxista e uma cliente e o encontro de cadáver de um homem na Redinha, o que provavelmente seria um suicídio”, informou o oficial.



“Devido a isso, podemos dizer que o primeiro dia do ano foi tranquilo. O mesmo ocorrendo na virada do ano, quando 250 homens garantiram a seguranças nas praias urbanas de Natal”, concluiu o major Alarico.