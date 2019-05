PMs e Bombeiros ganham direito a pagamento de diárias

Os policiais e os bombeiros militares do Rio Grande do Norte que servem em Currais Novos conquistaram o direito de receberem o pagamento de diárias operacionais a que têm direito, além de períodos de descanso. A decisão foi da Vara Cível da Comarca de Currais Novos, mantida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.Nos autos processuais, a Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, alegou que o Comandante da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar teria praticado um ato supostamente ilegal, quando, apesar de a sistemática operacional da PM/RN estabelecer o exercício da atividade policial em escalas de vinte e quatro horas de serviço por quarenta e oito horas de folga, o Comando da 3ª Companhia da Polícia Militar vem incorrendo em algumas irregularidades, já que os policiais estão tendo suprimido o período de descanso com escalas de reforço ou serviço extra, especialmente em épocas de festividades locais.Relatou que as convocações de serviços extras/reforços estavam sendo efetuadas de forma compulsória, quando deveriam sê-lo de maneira voluntária, e que as diárias operacionais previstas na Lei nº 7.754/99 não vinham sendo pagas.

Decisão

Diante do mandado de segurança acionado, o juiz de Currais Novos Mediante concedeu liminar determinando que, por ocasião da escala de serviço, o Comando da 3ª Companhia garantisse aos policiais militares que, voluntária ou involuntariamente, viessem a exercer, no período de folga, o policiamento ostensivo do município, o direito à percepção da vantagem compensatória prevista na Lei Estadual nº 7.754/99.Diante da sentença, o Comando rebateu as alegações da Associação salientando que, de acordo com a Instrução Normativa nº 001, de 02-01-2002, não era devida a concessão de diária operacional na hipótese de requisição de superior hierárquico em face da necessidade do serviço e do interesse público. Realçou que, na elaboração das escalas de serviço extras e de reforço, pautou-se no citado binômio (necessidade do serviço/interesse público)O juiz então concedeu parcialmente a ordem, "para determinar ao comandante que garanta aos policiais associados o recebimento da diária operacional prevista pelos Artigos 1º e 2º da Lei 7.754/99, na hipótese de estes serem convocados no período de folga, por ato discricionário de superior hierárquico, em face da necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses previstas pelo parágrafo único do Artigo 2º da referida Lei".

Decisão na 2º Instância

Para o relator do processo, o juiz convocado Nilson Cavalcanti, o comandante não teria praticado ato ilegal, pois, ao se levar em consideração que, conforme bem deixa antever o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército Brasileiro (RISG), (ao utilizar a expressão "sempre que possível"), apesar de a escala de trabalho dos policiais militares dever, como regra, obedecer o período mínimo de descanso de quarenta e oito horas, não se reveste de ilegalidade a eventual convocação daqueles pela autoridade superior (ainda que no período de folga), desde que - como no caso - se revele devidamente justificada, diante da necessidade do serviço (policiamento mais ostensivo durante eventos de grande vulto ocorridos no município).Segundo o relator, não seria coerente, especialmente com os preceitos inspiradores da atividade militar – calcada, como é de conhecimento público, na hierarquia e na disciplina – que o direito de descanso dos policiais não pudesse, em determinadas situações, ser mitigado em prol da consecução do interesse público, mediante ato fundamentado da autoridade administrativa competente.Ao mesmo tempo em que se reconhece a legitimidade da convocação compulsória dos policiais, ainda que eventualmente estejam no gozo de folga, o relator entende que, ao serem convocados, fazem jus a perceber as diárias operacionais previstas na Lei nº 7.754/99, em decorrência do serviço extraordinário efetivamente desempenhado, cabendo salientar não se enquadrar a hipótese em nenhuma das situações segundo as quais, nos termos legais, não seria cabível o pagamento da citada vantagem (art. 2º, parágrafo único, do citado diploma).Após a decisão de Segundo Grau o Estado entrou com uma petição informando que não recorrerá dela. Assim, o processo transitou em julgado no Tribunal de Justiça e foi remetido para a Comarca de origem.

* Fonte: TJRN.