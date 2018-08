Micarla tenta parceria com a Gol para atrair mais turistas para Natal

Assessoria Micarla busca parceria com a Gol.

Na visita, hoje (7) pela manhã, a pevista estava acompanhada do deputado federal Fábio Faria (PMN) e o vice-prefeito eleito Paulinho Freire. As informações repassadas ao empresário não se resumiram ao que ela pretende fazer à frente da Prefeitura da Capital. Micarla falou sobre os baixos investimentos, na área, pela gestão de Carlos Eduardo.Segundo ela, em 2008 foram investidos em turismo, apenas R$ 1,7 milhão, valor que a nova prefeita considera irrisório para uma cidade que conta com 27 mil leitos e teve uma sensível redução no seu fluxo turístico. Além disso, ressaltou que “o turismo está ligado em cadeia com todas as atividades econômicas de Natal”.A resposta foi positiva. Constantino Júnior afirmou que a empresa estuda incrementar os vôos para Natal a partir de aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. "Temos todo o interesse na melhoria do fluxo para Natal, que é um destino natural", afirmou.O presidente colocou à disposição da prefeita serviços de divulgação de destinos da Gol, como publicações editadas pela empresa e reforçou a abertura para parcerias, como a promoção do aniversário da cidade, do Natal em Natal e do verão na cidade.As visitas se estenderam ao escritório do consultor de turismo Paulo Renato Gaudenzi. Ele fez um breve relato sobre o plano de desenvolvimento do setor de 20 anos no Estado da Bahia e sobre sua experiência de mais 30 anos atuando no setor do turismo.Gaudenzi fez considerações sobre Natal e a queda no volume de turistas que procuram a cidade: "Natal é ótimo produto, mas precisa de uma nova embalagem para atrair as pessoas". O consultor deverá ter outro encontro com a prefeita eleita em Natal para discutir um plano emergencial para o setor de turismo de Natal nos primeiros 100 dias de governo.