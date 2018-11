Marcelinho é afastado do ABC Após desentendimento com o técnico Artur Neto, o jogador não participa mais das atividades do alvinegro.

A diretoria do ABC anunciou na tarde desta segunda-feira (24) que o jogador Marcelinho não defende mais o ABC em 2008. No início da tarde, uma reunião entre o presidente Judas Tadeu, os diretores do clube e o atleta acertou o afastamento do jogador após o desentendimento com o técnico Artur Neto, no último sábado (22).



O mal estar entre os dois começou quando o jogador foi substituído por Alexandre aos 20 minutos do segundo tempo. O atleta saiu de campo reclamando que estava sendo perseguido pelo técnico. Artur Neto respondeu dizendo que não persegue nenhum jogador e se dependesse dele, Marcelinho não jogaria mais no ABC em 2008.



