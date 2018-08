Os atletas de ouro dos Jerns são homenageados

Camilla Kateb Uma bonita festa foi preparada para homenagear atletas-ouro

Camilla Kateb Francisco Tavares, 12 anos,atleta do IMA, destaque do basquete

Juntamente com representantes da Coordenadoria de Desportos da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desportos, pais, amigos, irmãos, colegas, todos estavam presentes para a homenagem aos atletas, professores, técnicos e a escola campeã. Durante a solenidade foi entregue ao colégio Contemporâneo o troféu de campeão geral dos Jogos, título que vem levando há cinco anos, desde 2004.Segundo o professor e coordenador de esporte do colégio Contemporâneo, Manoel Modesto, a escola já esperava por esse resultado. “Acredito que esse ótimo resultado é fruto do nosso trabalho que fazemos com 100% de dedicação, e esses cinco anos de vitória consecutivas, é resultado do que já vinha sendo feito desde 1996, quando percebemos nossa capacidade de vitória”, relata.O colégio Contemporâneo é o campeão oficial dos Jerns 2008. A Codesp confirmou o pentacampeonato da escola de Potilândia, que reuniu 526 pontos ao longo da competição; de quebra, “fechou” a classificação final dos primeiros colocados. O vice-campeão foi mesmo a Facex, e em terceiro ficou o CEI.Para André Amadeus, atleta ouro do Contemporâneo, mesmo com as dificuldades, suas provas transcorreram com muita tranqüilidade e ele hoje é um dos destaques, conquistando ouro em todas as modalidades. O atleta Juvenil, que tem 16 anos, venceu todas as categorias que disputou, sendo eleito o atleta ouro do ciclismo. Ele venceu nas corridas contra o relógio (1 e 3 quilômetros), prova de resistência e 200 metros.“Fui convocado para correr no Uruguai, estou confiante, e mesmo se não conseguir ficar nas três primeiras posições, estarei feliz em saber que posso me esforçar e conquistar outras competições. Afinal para meus pais, sempre serei um campeão”, fala.Magnólia Figueredo, secretária de esporte no Rio Grande do Norte, que um dia foi uma das maiores atletas do Brasil nos últimos 20 anos, falou acerca a importância da comenda, e disse ser a premiação um reconhecimento para aqueles futuros atletas que estão iniciando sua carreira. “As crianças que conseguem sua primeira vitória em alguma competição, carrega a vontade de persistir e ter assim uma carreira como atleta”, garante.É importante lembrar que, por serem estudantes, a premiação do Atleta Ouro leva em consideração não apenas os resultados obtidos nos Jerns, como também o desempenho escolar do aluno. Durante a premiação foi entregue ao colégio Contemporâneo o troféu de campeão geral dos 38º Jogos.