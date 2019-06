Como os royalties são calculados? A distribuição é determinada pelo Decreto nº 2.705/98, que regulamentou a Lei Nº 9.478/97.

Os royalties incidem sobre a produção mensal do campo produtor. O valor a ser pago pelos concessionários é obtido multiplicando-se três fatores: (1) alíquota dos royalties do campo produtor, que pode variar de 5% a 10%; (2) a produção mensal de petróleo e gás natural produzidos pelo campo; e (3) o preço de referência do petróleo e do gás natural no mês, como determinam os artigos 7º e 8º do Decreto nº 2.705/98, que regulamentou a Lei nº 9.478/97, conhecida como a Lei do Petróleo.



Royalties = Alíquota X Valor da produção



Valor da produção = V petróleo X P petróleo + V gn X P gn



Onde:



Royalties = valor decorrente da produção do campo no mês de apuração, em R$

Alíquota = percentual previsto no contrato de concessão do campo



V petróleo = volume da produção de petróleo do campo no mês de apuração, em m³



P petróleo = é o preço de referência do petróleo produzido no campo no mês de apuração, em R$/m³



P gn = preço de referência do gás natural produzido no campo no mês de apuração, em R$/m³



Além dos royalties, os concessionários estão sujeitos ao pagamento de Participação Especial, compensação financeira extraordinária estabelecida pela Lei do Petróleo para campos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade, e ao pagamento pela ocupação ou retenção de área.