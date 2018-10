Ricardo Abreu: "MP 'sequer hipoteticamente' comprovou a lavagem de dinheiro"

Luana Ferreira "MP 'sequer hipoteticamente' comprovou a lavagem de dinheiro".

Advogados e consultor também alegam inocência

O advogado Erick Wilson Pereira começa a defesa prévia do empresário Ricardo Abreu pedindo a "nulidade da respeitável denúncia" porque foi quebrada a "garantia da inviolabilidade da defesa".Ele diz que "um dos fundamentos da denúncia foi a quebra do cruzamento das ligações entre o denunciado e seus advogados", o que violou "a garantia mínima do direito de defesa". Para Erick Pereira, "essa violação ao direito de defesa demonstra dois fatos conclusivos: um, a fragilidade da acusação que no intuito de desenvolver um raciocínio jurídico precisou ultrapassar as raias da legalidade e da ética, e, dois, a absoluta falta de prova".E continua: "Ademais, mesmo que o cruzamento telefônico tivesse sido amparado por ordem judicial, não teria o condão de afastar a ilegalidade tendo em vista que permitiu a violação do direito de defesa. Trata-se do óbvio direito de comunicação entre o investigado, o acusado ou o denunciado com seus advogados, o qual jamais poderia ter sido infringido".O advogado escreve também que "a acusação no Brasil nos últimos tempos, tem perdido o limite do razoável, a pretender transformar o processo judicial em condenação antecipada sem defesa. Tenta-se ultrapassar as mínimas características de um Estado Democrático de Direito nas respostas ao clamor social, como se a acusação fosse a última salvação da moralidade, mesmo que para tanto seja necessário violar direitos fundamentais".O advogado lembra que Ricardo Abreu foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. "Ocorre que o respeitável Ministério Público tenta desqualificar uma transação imobiliária através de suposição e juízo valorativo, meras opiniões, sem qualquer embasamento concreto de prova".Após lembrar que dois cheques em nome da Abreu Imóveis Ltda, no valor total de R$ 100 mil, foram usados como prova da corrupção envolvendo o empresário Ricardo Abreu. A defesa prévia é concluída pedindo a absolvição de Ricardo Abreu "conforme provada a sua inocência durante a instrução processual" porque "em nenhum momento a peça ministerial descreveu a conduta praticada pelo acusado como sendo capaz de configurar a dita 'lavagem', nem sequer hipoteticamente".O consultor imobiliário João Francisco Garcia Hernandes e os advogados Joseilton Fonseca da Silva e José Cabral Pereira Fagundes também já entregaram suas defesas prévias. Os três foram denunciados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, crime que prevê pena de reclusão de três a dez anos e multa.João Francisco e Joseilton Fonseca são defendidos pelo advogado Erick Pereira. Já a defesa de José Cabral é feita por Caio Graco Pereira de Paula. Os dois primeiros surgiram na investigação como testemunhas de um contrato de compra e venda de apartamento na avenida Deodoro da Fonseca, em Petrópolis. Já Cabral era o dono do imóvel, que fica no edifício Rio Mar.As três defesas se baseiam na ausência de provas contra os denunciados e pedem a sumária absolvição dos denunciados. O advogado Caio Graco conclui a defesa dizendo que a "denúncia é calcada em meras presunções que não podem nem tampouco devem ser acolhidas, principalmente, em sede de Direito Penal, que não coaduna com juízo de probabilidades, atendo-se a elementos de certeza".Já Erick Pereira diz que a absolvição sumária de seus clientes é "urgente para que não se transforme o próprio processo, exaustivamente divulgado, em uma sanção penal que poderá terminar por decretar a morte social" dos acusados.